Un uomo armato di coltello nel quartiere San Salvario di Torino è stato denunciato.

Armato di coltello

Un uomo armato di coltello è stato segnalato da alcuni cittadini alla polizia municipale di Torino. Il fatto è accaduto oggi, sabato 14 aprile. I passanti infatti alla vista dell’uomo armato per strada si sono spaventati e quindi, senza perdere tempo, hanno segnalato alle forze dell’ordine la situazione.

La segnalazione

I cittadini hanno infatti segnalato che in via Baretti a Torino c’era un uomo che stazionava per strada armato di coltello. Una pattuglia ha rintracciato l’uomo e lo ha quindi trovato in possesso di un’arma da taglio.

La denuncia

L’uomo di origini algerine è stato accompagnato presso il comando di via Bologna 74. Qui, dopo gli accertamenti di rito è stato denunciato per la detenzione del coltello e per il mancato rispetto delle Leggi sull’immigrazione. La segnalazione dei passanti e l’intervento degli agenti di polizia municipale hanno evitato che la situazione degenerasse o che avesse dei risvolti negativi.