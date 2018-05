Arrestato rappresentate di marijuana nei giorni scorsi a Leini, più precisamente in via Lombardore. L’uomo è di Gassino Torinese.

Nei giorni scorsi, a Leini, via Lombardore, i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga Massimo Alessandro Rosso. Rosso, detto Massimo Murdoch per il suo fiuto per gli affari, ha 47 anni ed è residente a Gassino. Nel corso dell’operazione anche Franco Dal Cero, 71 anni di Alpignano (pensionato) e Samuel Sandreatti, 40 anni di Montaldo.

I fatti

Durante un posto di controllo, Rosso è stato fermato alla guida di una Fiat 500 e nel bagaglio i carabinieri hanno trovato 3,285 kg di marijuana, suddivisi in buste sottovuoto contenente ognuna una qualità diversa di droga. C’era Sour diesel x thai, Fruit, Somango, Bubble gum, Cheese, Mendocino, Los angeles amnesia e La amnesia. Sandreatti e Dal Cero sono stati fermati, poco prima, a bordo di una Volkswagen Golf (precedevano il loro capo) e loro fungevano da staffetta per Rosso.

Perquisizione a casa

A casa del rappresentate di marijuana, i militari hanno trovato 121 grammi di marijuana e 61 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per confezionamento stupefacente.