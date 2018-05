Attenti alle truffe ai danni degli anziani. Il monito arriva dai tanti residenti della zona di via Verdia Settimo Torinese.

Attenti alle truffe

I residenti di via Verdi lanciano un monito: attenti alle truffe. I residenti di questa via a pochi passi dal centro di Settimo, nei giorni scorsi si sono scontrati con le richieste di presunti tecnici. Hanno citofonato quindi ai residenti della via.

La vicenda

«Erano in due – raccontano i residenti -, un uomo e una donna. Hanno trascorso quasi un’intera mattinata a citofonare in tutta la zona».

Potrebbe trattarsi dei soliti presunti tecnici delle società erogatrici di servizi che, in realtà, sotto le loro false spoglie nascondono intenzioni ben diverse. Come quelle di truffare gli anziani soli e indifesi che vivono sul nostro territorio.

La coppia

L’uomo e la donna sarebbero stati avvistati, secondo le ricostruzioni, in più occasioni. Ma mettersi sulle loro tracce è stato particolarmente difficile anche per i residenti. E’ in qualche modo aumentata, di fatto, la sensibilità dei cittadini rispetto a questo genere di truffe.

Gli incontri

I residenti, infatti, dopo aver partecipato a numerosi incontri di sensibilizzazione che si sono svolti sul territorio cittadino, hanno alzato la guardia rispetto a questi episodi. Ma non basta ancora. Perché, come sottolineano le forze dell’ordine attive sul nostro territorio, è necessario segnalare il prima possibile ogni potenziale situazione di rischio. Elemento di fondamentale importanza per permettere agli operatori di intervenire il prima possibile per risalire in breve tempo agli eventuali responsabili di reati e di furti in abitazione. Ogni indugio, infatti, costituisce un importante vantaggio per i malviventi che hanno, così, tutto il tempo per allontanarsi e far perdere le proprie tracce.