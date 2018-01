Attenti a quel furgone, sono ladri.

Attenti a quel furgone

Da alcune ore si susseguono le segnalazioni di un furgone VolksWagen bianco sul territorio di Settimo. Il mezzo sarebbe lo stato avvistato nei pressi di alcune abitazioni del Borgo Nuovo già nella serata dello scorso 24 dicembre. Proprio quando i ladri hanno svaligiato alcune abitazioni lasciate incustodite.

Potrebbero essere ladri

I residenti temono che possa trattarsi di malviventi che, dopo l’ennesimo avvistamento avvenuto ieri, stanno effettuando “sopralluoghi” nel quartiere per scegliere l’abitazione da colpire e studiare le possibili vie di fuga.

Massima attenzione

Il consiglio delle Forze dell’Ordine è quello di mettersi immediatamente in contatto con i numeri di pubblica sicurezza in situazioni di potenziale pericolo. La collaborazione del cittadino, in questi casi, può rivelarsi molto utile sia nell’ambito della prevenzione, sia per mettersi sulle tracce dei responsabili di furti o raggiri.