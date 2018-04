Attenzione alle truffe ancora allarmi a San Mauro.

Attenzione alle truffe

Scatta ancora l’allarme truffe a San Mauro. Diverse segnalazioni questa mattina, 25 aprile, giorno di festa, sono state fatte dai cittadini sui gruppi Facebook di San Mauro segnalando la presenza sul territorio di presunti tecnici della luce, che avrebbero suonato ai citofoni di diversi residenti, chiedendo con insistenza di farsi aprire. E’ accaduto nella zona di Sambuy.

Massima attenzione

Purtroppo il rischio delle truffe continua a restare grande. Proprio per questo occorre fare sempre la massima attenzione. In caso di dubbi il consiglio più importante resta quello di contattare le forze dell’ordine per permettere loro di intervenire con tempestività ed evitare, quindi, episodi spiacevoli. In molti Comuni sono operativi anche i gruppi del Controllo del Vicinato, che svolgono in importante ruolo di supporto anche a vigili e carabinieri.

Sul territorio

Quello delle truffe, è, quindi, un problema che riguarda tutto il territorio della nostra zona, non soltanto San Mauro. Molte volte ad essere prese di mira sono soprattutto le persone anziane e sole. Le segnalazioni, quindi, restano il primo importante strumento per cercare di non cadere in “presunti tranelli”.