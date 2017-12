Un’auto contromano in superstrada all’altezza di Settimo Torinese.

Auto contromano, la segnalazione

Auto contromano nel pomeriggio di oggi, sabato 16 dicembre. La segnalazione è infatti giunta intorno alle 18 di oggi. La vettura quindi starebbe percorrendo la superstrada in direzione Torino sulla corsia per Chivasso.

L’allarme

Alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza dell’auto contromano ai Carabinieri.

L’intervento

I Carabinieri stanno verificando la notizia giunta pochi minuti fa alla centrale operativa.

Le segnalazioni precedenti

E’ di un paio di mesi fa la segnalazione di un’altra auto che viaggiava contromano. In quel caso infatti la vettura viaggiava contromano sulla Torino-Milano all’altezza di Settimo Torinese. A segnalare il veicolo, anche il quel caso, erano stati alcuni automobilisti. Chi era alla guida delle auto e ha incrociato il mezzo contromano si è quindi dovuto scansare molto rapidamente per evitare il peggio. La preoccupazione più grande, in questi casi, è proprio quella che il mezzo che viaggia contromano possa causa degli incidenti.