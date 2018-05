Autovelox attivo lungo la Sp11, da ieri, lunedì 14 maggio.

Autovelox attivo

Da ieri, lunedì 14 maggio, è attivo il tanto temuto autovelox lungo la Sp 11, nella carreggiata in direzione Chivasso. E’ posizionato al chilometro 8+200, sul territorio di Settimo. Dopo gli ultimi controlli e gli accertamenti svolti dai tecnici, necessari per testarne il corretto funzionamento, dunque, la telecamera ora funziona regolarmente, registrando le sanzioni al codice della strada.

I controlli

Il via libera all’utilizzo del sistema di controllo della velocità è arrivato dopo le verifiche dello scorso martedì quando gli agenti della Polizia Municipale e i tecnici hanno accertato che l’impianto sia «tarato» e pronto a funzionare. L’installazione del nuovo autovelox sulla Strada Provinciale 11 arriva dopo l’accordo tra Comune di Settimo e Città Metropolitana di Torino, i due enti che divideranno al 50% gli incassi delle eventuali sanzioni.

La sperimentazione

Nelle prime settimane dall’installazione, il sistema di controllo ha, quindi, funzionato in modo sperimentale. Non sono state, dunque, prodotte delle reali sanzioni. Le infrazioni, però, sono state regolarmente registrate, anche per “censire” la statistica di infrazioni e violazioni commesse ogni giorno dagli automobilisti in transito sulla Sp11.