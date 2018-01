Autovelox, proseguono i controlli a Gassino da parte della Polizia municipale.

Autovelox

Sicurezza stradale, proseguono i controlli da parte della Polizia municipale a Gassino. Fino a domani, giovedì 18 gennaio, potranno essere effettuati con l’autovelox in strada Chivasso, lungo le ex statale 590 della Val Cerrina. Venerdì 19 gennaio e sabato 20, invece, gli stessi controlli saranno effettuati lungo strada Bussolino.

L’obiettivo

La finalità dei controlli dalla Polizia municipale è quella di tutelare la sicurezza e ridurre gli incidenti stradali. In base alle statistiche l’alta velocità, infatti, è una delle cause principali di incidenti con gravi conseguenze. E’ per questo motivo che la municipale gassinese sta continuando a portare avanti questa campagna.

La sicurezza

La sicurezza rappresenta uno degli aspetti principali che la Polizia municipale gassinese tiene in considerazione. E la campagna di controlli attraverso gli autovelox, da questo punto di vista, sta portando anche dei risultati. Il numero di incidenti gravi causati dall’alta velocità, infatti, si è drasticamente ridotto. Certamente la diminuzione delle sanzioni è anche causata, soprattutto per quanto riguarda strada Chivasso, dall’aumento del traffico. Da un anno a questa parte, infatti, per il ponte sul Po chiuso, sono decisamente incrementate le code, in particolare nelle ore di punta del mattino e della sera.