Barista lavora in nero. E’ questo quello che hanno scoperto gli agenti della polizia nella giornata di controlli in via Giachino a Torino oltre ad altre irregolarità.

Barista lavora in nero

In un bar di via Giachino gli agenti della polizia hanno riscontrato la presenza dietro il bancone di una 27enne marocchina assunta irregolarmente.

Altre irregolarità

Sono poi stati rilevati altri illeciti. Ad esempio le violazioni di natura penale ed amministrativa in merito all’esercizio stesso. Come la mancanza del titolare al momento del controllo, la mancanza di termometro di refrigerazione ed assenza di mezzi per l’estinzione incendi; in merito a quest’ultima irregolarità, il titolare del bar è stato deferito all’A.G. ex D.Lvo 81/80.

La sanzione

Il titolare dell’esercizio, giunto in un secondo momento, veniva, pertanto, sanzionato per violazioni inerenti alla irregolare assunzione della dipendente.