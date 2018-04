Bici in tangenziale. Un pensionato ha deciso di imboccare una strada vietata ai ciclisti da Settimo in direzione di Chivasso.

Bici in tangenziale

Oggi, domenica 22 aprile, un pensionato aveva deciso di percorrere la tangenziale che unisce Torino a Chivasso. Ma l’ha percorsa, fino a quando non è stato fermato, non in auto o in moto ma in sella alla bici.

Fermato dai carabinieri

L’uomo, un pensionato, è stato fermato dai carabinieri mentre stava percorrendo la strada all’altezza di Settimo Castiglione.

Un pericolo

Percorrere questa strada in bici è molto pericoloso. Si ricorda, infatti, che la strada è percorribile solamente con un’auto, moto oppure bus.