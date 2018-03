Blitz antidroga dei carabinieri, infatti, nell’ambito delle operazioni volte al contrasto dello spaccio e della microcriminalità in quel di Torino.

Blitz antidroga

Controllo straordinario dei carabinieri della compagnia Oltre Dora ai Giardini Madre Teresa e via Montanaro questo pomeriggio, lunedì 19 marzo. Si tratta, infatti, di un’operazione importante che ha visto i carabinieri controllare una serie di persone.

L’esito del blitz

In tutto dunque sono state controllate 10 persone, 3 di queste sono state portate in caserma per ulteriori accertamenti circa la loro identità. Sono stati rinvenuti 20 grammi di marjuana nascosti nei cespugli.