Bocconi avvelenati in piazza Mochino a San Mauro Torinese. Morto un cane.

Bocconi avvelenati

Ancora una volta a San Mauro Torinese sono stati trovati dei bocconi avvelenati. Ancora una volta qualcuno ha pensato bene di posizionare dei cibi con dei veleni per uccidere i cani che passano di lì.

Crocchette avvelenate cani in pericolo

Morto un cane

E l’assassino ha colpito. Un cane, infatti, è morto dopo aver ingerito quelle polpette che sembravano molto appetitose. Per il cane si è dimostrata mortale. E a San Mauro è partita la caccia al killer dei cani. Anche chi non è un grande appassionato di questi amici pelosi vuole scoprire chi è che posiziona questo cibo velenoso che potrebbe creare danni anche alle persone. Infatti, occorre ricordare che un bambino potrebbe, anche solo per errore, toccarle e ingerirle.