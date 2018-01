Bocconi avvelenati torna la paura in città.

Bocconi avvelenati

Torna la paura in città e, in particolar modo, tra i proprietari di cani. Non più tardi di ieri, martedì 23 gennaio, un nuovo caso pare essere riconducibile a questo grave gesto. A San Mauro quindi torna l’allarme.

Crocchette avvelenate cani in pericolo

Il caso

La zona in questione, stavolta, è piazza Mochino. A segnalarne la presenza è un residente del quartiere Oltrepo che ha appena perso il suo amico a quattro zampe proprio a causa di un avvelenamento. Il post sui social è stato immediatamente seguito e condiviso da molti sanmauresi che hanno espresso solidarietà all’uomo, nonché la speranza che questi episodi non si ripetano più.

Altri episodi

Purtroppo però la nostra città non è nuova a simili casi. Infatti, tempo fa, erano stati individuati bocconi anche in altri punti della città, tra questi Pragranda, Centro e Sant’Anna. E’ proprio nei pressi di via Torino che un cane ha trovato la morte dopo aver ingurgitato una polpetta avvelenata. L’attenzione è massima ed è importante segnalare simili episodi alla Polizia municipale.