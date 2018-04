Bocconi killer veleno nelle polpette nel parco.

Bocconi killer nuovi casi di avvelenamento

Ancora casi di avvelenamento di cani in zona Oltrepo, a San Mauro. L’ultimo episodio è avvenuto alcune settimane fa ma gli esiti delle analisi effettuate dall’istituto zooprofilattico sono recenti e gettano ulteriore preoccupazione nei tantissimi padroni di cani che frequentano le aree verdi della città e che da settimane vivono nella preoccupazione.

Veleno nei bocconi nel parco

I risultati hanno quindi confermato la presenza di veleno nei bocconi lasciati in uno dei parchi più frequentati della città. Si tratta infatti dell’area verde adiacente alla Coop, in via Trento. È proprio qui che sono stati trovati i nuovi bocconi.

Ritrovamenti continui e paura per i cani

I ritrovamenti di questi bocconi sono sempre più frequenti. Lo dimostrano le tantissime segnalazioni che sono state inoltrate, anche alle forze dell’ordine, su tutto il territorio. Così come a San Mauro, i bocconi sospetti sono una realtà con cui anche Settimo deve fare i conti sempre più spesso.

Vigili urbani in azione

L’esito degli esami ha fatto scattare l’immediato e ulteriore intervento della Polizia Municipale. Gli agenti del comando cittadino hanno infatti affisso una serie di ordinanze che invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione. Un’azione che arriva dopo i numerosi controlli che sono stati effettuati nelle scorse settimane su tutto il territorio cittadino. Il timore di nuovi casi di avvelenamento sul territorio è molto forte ed è per questo che è importante adottare la massima cautela e segnalare subito la presenza di bocconi sospetti.