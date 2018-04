Buche pericolose e strade a rischio dopo il maltempo.

Buche pericolose

Il maltempo dei giorni scorsi hanno lasciato segni evidenti sulle nostre strade. Profonde buche, crepe, in alcuni casi vere voragini si sono formate nel stradale, mettendo alla dura prova le vetture in transito. Abbiamo quindi «testato» le principali arterie sanmauresi, percorrendo la città in lungo e in largo e controllando la reale situazione del fondo stradale.

Strade in pessime condizioni

Le strade della città sono in molti casi in pessime condizioni, con la presenza di buche e spaccature nell’asfalto. Crateri che costringono spesso gli sfortunati automobilisti a percorrerle in modo «creativo», a zigzagare come se gareggiassero su un circuito da rally per evitarle.

Le vie più a rischio

Abbiamo quindi preso in esame diverse vie, tra le quali via Casale, via XXV Aprile, via Settimo, via Speranza e via Papa Giovanni XXIII. Tutte quante presentavano gli stessi solchi nell’asfalto, alcuni dei quali particolarmente profondi e pericolosi. Il fondo stradale in decadimento a rovinare le strade sanmauresi e a minacciare le sospensioni dei malcapitati automobilisti che non possiedono sufficienti riflessi per evitarle.