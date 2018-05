Cadavere recuperato nella diga a San Mauro.

Cadavere recuperato

Un corpo senza vita è stato recuperato prima delle 10 della mattinata di oggi, martedì 1° maggio, nei pressi della diga del canale Enel di San Mauro. Accanto alle acque del Po che attraversa la cittadina.

Carabinieri e vigili del fuoco al lavoro

Per le operazioni di recupero del cadavere sono al lavoro i carabinieri della locale stazione insieme ai Vigili del Fuoco del nucleo Saf del comando provinciale di Torino.

Ignota l’identità

Il cadavere restituito dalle acque apparterrebbe ad una persona di sesso maschile. Ignota al momento la sua identità. Sono comunque in corso tutte le verifiche del caso. Utili, in questo senso, in assenza di elementi distintivi per identificare il corpo, potrebbero essere eventuali segnalazioni di scomparsa registrate negli ultimi giorni.

Notizia in aggiornamento.