Cadavere ritrovato nella diga

Cadavere ritrovato nelle acque della diga

Il cadavere di un ragazzo è stato ritrovato questa mattina a San Mauro. Il macabro ritrovamento è avvenuto nella prima mattinata e ha reso necessario, per il recupero della salma, l’intervento di numerosi vigili del fuoco e carabinieri. Sul posto, infatti, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Chivasso. Insieme a loro c’erano quindi anche gli specialisti del Nucleo Saf del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Torino.

Chi è la vittima

Il corpo che le acque della diga hanno restituito questa mattina appartiene a Diego Urgnani. Si tratta del giovane di Chieri che lo scorso 24 aprile era stato visto, in evidente difficoltà, trascinato dalla corrente del fiume Dora, a Torino. Poche ore dopo l’allarme gli inquirenti e i soccorritori avevano inoltre trovato il suo cane all’interno dell’auto ritrovata parcheggiata. Il ritrovamento era inoltre avvenuto a poca distanza da dove era stato visto in acqua. Nei giorni scorsi le ricerche del giovane si erano prolungate anche fino a San Mauro. Un elicottero, infatti, proprio come successo questa mattina, ha sorvolato l’interno percorso del corso d’acqua.

Il riconoscimento

Secondo le prime ricostruzioni dopo le fasi del recupero di questa mattina, i soccorritori e gli inquirenti, avrebbero infatti trovato addosso al cadavere i documenti di Diego Urgnani.