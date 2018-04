Cade dal water e muore. Tragico incidente domestico a Volpiano ieri, venerdì 6 aprile. La vittima un pensionato di 71 anni che stava svolgendo dei lavori.

Cade dal water e muore

Lo sfortunato 71enne è morto dissanguato. Da una prima parziale ricostruzione di quanto accaduto sembra che il pensionato stesse smontando i faretti del bagno. Per completare l’opera era salito in piedi sul water.

I fatti

Improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è caduto dal water. Nell’involontario ruzzolone purtroppo è caduto sul sanitario, spaccandolo. Nell’urto con un pezzo di ceramica spaccato si è provocato un taglio profondo che gli ha reciso l’arteria femorale. La copiosa perdita di sangue purtroppo lo ha portato alla morte.

Inutili i soccorsi

Il pensionato al momento dell’incidente era solo in casa e non è riuscito a chiamare aiuto perchè ha perso conoscenza. A lanciare l’allarme e a chiamare i soccorsi è stata proprio il figlio 40enne arrivato nell’abitazione di via Foscolo. Ma quando i soccorritori sono arrivati ormai era troppo tardi. Sul posto sono poi giunti anche i carabinieri della Compagnia di Chivasso per i rilievi del caso.