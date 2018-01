Campo Formica, il vecchio impianto sportivo di Gassino ha cresciuto davvero migliaia di sportivi.

Campo Formica, la demolizione

E’ in corso proprio in queste ore la demolizione del vecchio campo Formica di via Regione Fiore. Una struttura che ha rappresentato un simbolo per gli sportivi e gli appassionati di calcio di Gassino e della collina. Sono migliaia, infatti, i giocatori che hanno calcato il rettangolo verde di quel terreno di gioco.

Da tempo era chiuso

L’impianto è stato chiuso dopo l’inaugurazione del nuovo stadio Bertolini, nella zona di via Diaz. Ora, parte della struttura era adibita anche come zona a parcheggio della vicina bocciofila. Tra gli obiettivi dell’Amministrazione, ora, c’è quello di realizzare, in un tratto, anche un parco giochi a disposizione per i bambini.

La discussione

Le immagini dei lavori hanno immediatamente aperto anche una discussione su Facebook. Quello che emerge è il sentimento di tristezza di ragazzi, che al Formica hanno imparato le regole del calcio. Ultimamente l’area era stata presa di mira anche da vandali, che l’avevano danneggiata ulteriormente.