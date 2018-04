Carrozzina disabili scomparsa l’appello per ritrovarla

La scorsa settimana si trovava al Bennet insieme a sua moglie, con problemi di disabilità, quando ad un certo punto la carrozzina è scomparsa nel nulla. Dopo aver aiutato sua moglie a salire in macchina e dopo aver caricato la spesa nel baule, la sedia a rotelle era sparita.

L’appello

“Mi rivolgo a chiunque abbia trovato una carrozzina in acciaio con la seduta di color marrone”, spiega Salvatore, il marito della donna. “Vi prego di restituircela”. La carrozzina è sparita all’improvviso. “Dimenticata, rubata, non lo so. Ma abbiamo veramente bisogno della carrozzina”. Il caso è stato denunciato anche ai carabinieri di Settimo.

Una carrozzina “speciale”

La carrozzina sparita era particolare, di dimensioni ridotte, utile a entrare in ascensore. “L’Asl – conclude l’uomo – al momento non riesce a garantirci la fornitura di una sedia simile. Chiunque la ritrovi mi chiami, il mio numero è 3339583958. Sono anche disposto a dare una ricompensa”.