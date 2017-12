Case svaligiate la sera della Vigilia.

Non sarà un Natale sereno per alcune famiglie settimesi che ieri sera, al ritorno a casa dal cenone della Vigilia, hanno ritrovato la propria casa sottosopra. I ladri sono entrati in azione approfittando dell’assenza di tanti padroni di casa che hanno lasciato incustoditi i propri appartamenti.

Colpi in corso Piemonte

Dalle prime ricostruzioni e segnalazioni il maggior numero di episodi si è concentrato nell’area di corso Piemonte nei pressi del cavalcavia che collega il centro al Borgo Nuovo. E’ qui che i topi d’appartamento hanno deciso di entrare in azione. Le tante abitazioni “deserte” e l’assenza di un fitto passaggio di persone nel quartiere hanno facilitato i colpi che sono stati segnalati nelle ultime ore. Oltre, inoltre, al reticolo di vie che facilitano la fuga dei banditi.

Furti già dalla prima serata

Secondo le prime informazioni i primi colpi, che si sarebbero poi estesi a macchia d’olio su tutto il territorio cittadino, sarebbero stati commessi nella prima serata. Proprio subito dopo che moltissime famiglie hanno lasciato le proprie abitazioni per la cena della Vigilia di Natale.