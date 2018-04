Ciclista morto in collina oggi i funerali.

Ciclista morto

Si sono svolti questa mattina i funerali di Pierangelo Bramardi. L’uomo, molto conosciuto per le sue attività, è morto in seguito a un malore nel pomeriggio di giovedì scorso, 29 marzo. Stava infatti pedalando tra San Raffaele Cimena e Castagneto Po quando si è sentito male. Per lui non c’è stato più nulla da fare.

I funerali

Si sono svolti quindi nella mattinata di oggi, martedì 3 aprile, i funerali di Bramardi presso la chiesa del cimitero di Druento, dove abitava. In tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto all’uomo di 57 anni. Messaggi di cordoglio sono arrivati dalla società presso cui era tesserato, la Coop Druent, e in cui praticava la sua grande passione, il ciclismo. Stretti nel dolore della famiglia anche la politica locale, poiché Bramardi aveva svolto, in passato, l’attività di consigliere comunale. L’uomo era un odontotecnico e aveva il suo studio a Brandizzo.

La dinamica

Era stato proprio lui, giovedì pomeriggio, a cercare di chiedere aiuto quando si è sentito male sulle colline sanraffaelesi. L’intervento dei sanitari del 118 però non è bastato a salvargli la vita. Sul posto sono poi sopraggiunti anche i carabinieri della Compagnia di Chivasso che hanno aperto un fascicolo di indagini per accertare le ragioni della morte dell’uomo.