Ciclista muore pedalando in collina. Questo è quello che è accaduto ieri, giovedì 29 marzo, sulla strada Provinciale 98 tra San Raffaele e Castagneto Po. Si chiamava Pierangelo Bramardi l’uomo, classe 1961.

Ciclista muore

E’ morto stroncato da un malore che lo ha colpito mentre nel pomeriggio di ieri, giovedì 29, si trovava sulla strada Provinciale 98 tra San Raffaele e Castagneto Po. Si chiamava Pierangelo Bramardi l’uomo, classe 1961, che ha perso la vita mentre pedalava sulla strada collinare. Era residente a Druento, nella zona sud dell’hinterland torinese.

Ciclista muore pedalando in collina

La vittima

Pierangelo Bramardi era un appassionato di bici ed era tesserato per una società sportiva del territorio. E’ stato proprio lui, secondo le prime ricostruzioni, a fermarsi sul ciglio della strada nel pomeriggio di ieri e a cercare di catturare l’attenzione dei passanti per chiedere aiuto e l’intervento dei soccorsi. L’intervento dei sanitari della Croce Rossa, intervenuti con un’ambulanza del soccorso avanzato, non è però bastato a salvare la vita all’uomo. Sono stati proprio i sanitari, dopo aver tentato di rianimarlo, a constatare il decesso.

La dinamica

La morte, secondo quanto si è appreso, sarebbe sopravvenuta per cause naturali. Sarebbe stato un malore sopraggiunto durante la pedalata in collina a fermare il cuore del 57enne di Druento. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Castiglione e della Compagnia di Chivasso che hanno identificato la vittima e che si sono messi in contatto con i familiari che, dopo poco, sono arrivati sul luogo della tragedia.