Cimitero vietato per neve, la denuncia a San Mauro.

Cimitero vietato, il caso

Il cimitero vietato per neve. Si potrebbe davvero dire così a San Mauro. Dopo l’ultima perturbazione, infatti, una parte del camposanto si trovava immersa ancora dal manto bianco. Non pochi, quindi, sono stati i disagi che hanno dovuto sopportare i parenti dei defunti.

La denuncia

A denunciare la situazione, la consigliera di minoranza Paola Antonetto, che ha postato una foto emblematica su Facebook. “Ho voluto condividere con alcuni parenti dei defunti questa immagine del cimitero di San Mauro: le persone non hanno potuto potare i fiori ai propri cari”, è quanto scritto dalla consigliera sanmaurese.

Strade sporche

Dopo la nevicata di lunedì scorso non sono mancate le polemiche per le strade sporche e pericolose. Diverse sono state le segnalazioni fatte dai cittadini di San Mauro anche attraverso i social network, per chiedere l’immediato intervento da parte delle Istituzioni, al fine di ripristinare la sicurezza.