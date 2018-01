Demolizione campo Formica, a Gassino, in via Regione Fiore, proseguono i lavori.

Demolizione campo, l’intervento

Stanno proseguendo i lavori per la demolizione al campo Formica. L’impianto di via Regione Fiore è stato chiuso da quando c’è stata l’inaugurazione del nuovo stadio Bertolini, in via Diaz. Per gli sportivi gassinesi, ed in particolare i calciatori il campo ha rappresentato un simbolo.

La storia

Per tanti anni la struttura di via regione Fiore ha ospitato le partite casalinghe del Gassino calcio, dal settore giovanile alla prima squadra. Nel fine settimana, o durante i tornei, il campo diventava un vero e proprio punto di riferimento, non solo per i calciatori gassinesi, ma per tutti quelli del territorio.

I progetti di oggi

Tra gli obiettivi di riqualificazione dell’area da parte dell’Amministrazione comunale c’è anche quello di realizzare uno spazio adatto per i ragazzi. All’interno di questo la volontà è anche quella di predisporre un’area attrezzata con i giochi per i più piccoli.