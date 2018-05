Erba alta al giardino impossibile giocare

Erba alta

Il giardino pubblico di piazza Rodari sembra una foresta. L’erba alta ormai è arrivata al livello delle ginocchia. Con l’arrivo della bella stagione, quindi, torna in primo piano la questione legata al taglio dell’erba. E l’avvio non sembra essere certamente dei migliori, visti i problemi subito sorti.

La segnalazione

Lo stato del giardino di piazza Rodari è stato segnalato dal consigliere del Movimento Cinque Stelle Cristian Corrado, che nei giorni scorsi ha ricevuto alcune lamentele da parte di alcuni cittadini residenti. L’auspicio è che il disguido che fino ad oggi è venuto a crearsi possa essere effettivamente risolto. In queste condizioni, infatti, per i bambini del quartiere è praticamente impossibile giocare, vista l’erba così alta.

Il Commento

Va all’attacco dell’Amministrazione comunale il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Cristian Corrado. “E’ dire che dopo i problemi dello scorso anno – precisa – l’Amministrazione aveva deciso di gestire internamente il taglio dell’erba per Gassino capoluogo. Quindi, ora non ci sono davvero più alibi o scuse per continuare a lasciare i giardini pubblici in queste condizioni”.