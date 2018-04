Escursionista cade in una zona vietata e viene soccorso scatta la denuncia.

Escursionista cade

Esperienza da dimenticare per un escursionista di Gassino. Nella giornata di ieri, mercoledì 18 aprile, infatti, mentre tentava di arrampicarsi nei pressi di Groscavallo, con due amici, è caduto. Grande la paura. Immediati sono scattati, dunque, i soccorsi da parte dei volontari del soccorso, che hanno provveduto a portare le prime cure all’uomo. L’escursionista ha riportato la frattura di una caviglia ed il ferimento ad un occhio. A dare l’allarme sono stati gli stessi compagni del ragazzo

Le denuncia

Insieme agli amici, però, l’uomo è stato anche denunciato dai carabinieri. Gli escursionisti, infatti, hanno deciso di arrampicarsi lungo un costone che era vietato, a causa del rischio di valanghe. L’Amministrazione della Valsusa, infatti, aveva predisposto un’ordinanza di chiusura di quel tratto di arrampicata.

Il pericolo

Per le valanghe il pericolo resta assolutamente in primo piano, su tutto il territorio. Anche a causa delle temperature, che in questo periodo risultano essere assolutamente in linea con la stagione primaverile. Per questo è necessario comunque porre grande attenzione.