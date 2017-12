Un falso corriere tenta la truffa a San Mauro Torino.

Falso corriere, la storia

Falso corriere tenta la truffa ai danni di un residente di San Mauro. E’ giunta nei giorni scorso una telefonata di un fantomatico corriere di Bartolini che annuncia l’arrivo di un pacco ad un sanmaurese. Ma la telefonata prosegue sino a quando viene comunicato che deve essere pagato un contrassegno.

Il dubbio

Il sanmaurese ha subito compreso che c’era qualcosa di strano nella telefonata. Infatti, si tratta di una persona che effettua spesso acquisti su internet e non ha mai pagato alla consegna. La prontezza del sanmaurese ha fatto si che il truffatore non portasse a termine il suo piano. La questione è stata subito segnalata sui social. Un modo diretto per avvisare un ampio numero di persone.

Attenzione

Infatti è fondamentale, soprattutto in questo periodo tenere alta la guardia. E’ quindi molto probabile che nei giorni precedenti al Natale vengano effettuati acquisti su internet e di conseguenza ricevere dei pacchi presso il proprio domicilio. Purtroppo, in questi ultimi mesi anche le truffe di questo genere stanno subendo un considerevole aumento. E’ fondamentale tenere alta l’attenzione. Altro elemento fondamentale è inoltre quello di avvisare tempestivamente le forze dell’ordine dell’accaduto.