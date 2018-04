Finti tecnici dell’acqua in azione allarme truffe in collina, è successo tra San Mauro e Castiglione.

Finti tecnici

Torna l’allarme truffe in collina. Uno degli ultimi episodi si sarebbe verificato proprio nella giornata di ieri, martedì 20 marzo. Tra la zona di Castiglione e quella di San Mauro, infatti, finti tecnici dell’acqua avrebbero cercato di farsi aprire con la scusa di verificare la presenza di amianto.

Attenzione alta

Su tutto il territorio è alta l’attenzione per il problema delle truffe, che colpiscono in particolar modo le persone anziane. La scorsa settimana l’Amministrazione comunale di Sciolze ha organizzato un incontro con i carabinieri, proprio per cercare di dare consigli utili alla popolazione, al fine di non cadere nei tranelli messi in atto dai malviventi.

L’importanza di denunciare

La denuncia rappresenta certamente un passaggio importante dopo una truffa. Solo così infatti le forze dell’ordine possono essere messe in grado di poter agire tempestivamente, al fine di fermare l’operato dei malviventi. Inoltre, in caso di situazioni sospette o di dubbi, mai aprire la porta di casa ma chiamare immediatamente i carabinieri o la Polizia municipale di riferimento.