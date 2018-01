Folla commossa per salutare, questa mattina a Settimo per l’addio a Mario Sala.

Folla commossa, il funerale

Una folla commossa si è ritrovata questa mattina per portare l’ultimo saluto a Mario Sala, mancato a 88 anni. Le esequie, celebrate nella parrocchia di San Pietro in Vincoli. Il feretro, dunque, dopo essere partito dall’ospedale di Chivasso è giunto in via Italia davanti all’abitazione in torno alle 9.40. Da qui, quindi, è partito il corteo a piedi fino alla parrocchia.

Era una memoria storica della città

Mario Sala è stato, infatti, il fondatore dell’omonima officina e poi concessionaria Piaggio. Alla sua immagine è indissolubilmente legata, dunque, la storia del motociclo Vespa in Città. E’ stato un vero decano per il commercio settimese. La sua lunga storia nel commercio, infatti, era stata riconosciuta, anche in occasione del 50° anniversario della Città di Settimo.

L’affetto dei settimesi

Tanti, in questi giorni, i messaggi di cordoglio e le testimonianze giunte alla famiglia da parte delle persone che gli volevano bene e lo stimavano per tutto quello che ha fatto. Con lui, dunque, se ne va un pezzo davvero molto importante per la città di Settimo. Mario Sala lascia la moglie Margherita, la figlia Daniela, il genero Mauro Sarti e il nipote Federico. La presenza delle vespe, dunque, davanti alla chiesa di San Pietro in Vincoli, questa mattina, sta a dimostrare, quindi, quanto siano importanti i ricordi legati a lui con il club, e non solo.