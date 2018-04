Forzano auto e rubano la borsa. Il fatto è accaduto in via Speranza a San Mauro Torinese.

Forzano auto

Forzano auto e rubano quello che trovano all’interno degli abitacoli. E’ questo quando accaduto nei giorni scorsi a San Mauro e precisamente in via Speranza a pochi passi da una scuola.

L’episodio

La donna che ha subito il furto si era allontana per qualche minuto dalla sua auto lasciando la borsa incustodita. Questo breve periodo di tempo è bastato perchè il ladro potesse entrare in azione.

Altre situazioni simili

Una situazione simile si è verificata in passato anche fuori dalle scuole di Brandizzo. Importante in questi casi è prestare molta attenzione e non lasciare oggetti incustoditi nelle auto. Non sono mancate poi le situazioni in cui i ladri hanno agito portando via anche regali piuttosto che cibo acquistato poco prima e riposto in auto.