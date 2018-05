Fuga di gas a scuola allarme rientrato.

Fuga di gas a scuola

E’ finalmente rientrato l’allarme scattato nella mattinata di oggi, mercoledì 2 maggio, per la fuga di gas alla scuola materna Salgari di via Nobel a Settimo. Il forte odore di gas era stato sentito all’apertura dei cancelli del plesso a pochi metri dal centro storico settimese. Da qui la decisione, di personale e maestre, di evacuare tutti i bambini trasferiti nella vicina elementare Rodari.

I soccorsi

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Settimo e i vigili del fuoco di Torino. Un intervento necessario a mettere in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo dei tecnici che si sono messi al lavoro per ripristinare il boiler. L’Amministrazione comunale ha seguito, per l’intera mattinata, il proseguimento delle verifiche e dei lavori di riparazione.

Guasto riparato

Il guasto al boiler installato all’interno del plesso è stato riparato. Così gli 80 bambini che frequentano la scuola materna hanno potuto fare ritorno nelle loro classi. Nessuno dei bambini ha riportato alcuna conseguenza e tutti gli alunni sono sempre stati seguiti dagli insegnanti. Così come il Comune e gli uffici tecnici si sono attivati immediatamente per individuare la natura del guasto e ripararlo.