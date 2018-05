Fuga gas all’asilo evacuati tutti i bambini.

Fuga gas all’asilo

Una perdita di gas si è verificata nella mattinata di oggi, mercoledì 2 maggio, all’interno dei locali della scuola materna Salgari. Il caso è accaduto in via Nobel, a Settimo, proprio poco dopo l’ingresso dei bimbi nel plesso scolastico. Sono state le insegnanti e il personale ad accorgersi del forte odore e ad attivare le procedure di evacuazione e di messa in sicurezza dei bimbi.

Bimbi evacuati

I bambini della materna sono quindi stati trasferiti all’interno della vicina scuola elementare Rodari di viale Piave. Per fortuna l’episodio di questa mattina non ha riportato conseguenze per alcun bambino. Gli alunni stanno bene, secondo quanto si apprende, e sono seguiti dagli insegnanti. La sistemazione è evidentemente soltanto provvisoria, in attesa che venga accertata la sicurezza della Salgari di via Nobel.

Verifiche in corso

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Municipale di Settimo, sono intervenuti anche i tecnici incaricati di verificare la causa del forte odore di gas. Gli accertamenti sono in corso. Secondo le prime informazioni potrebbe essersi verificata una perdita di gas dalla caldaia o dal boiler installato all’interno del plesso. Il Comune di Settimo, informato di quanto accaduto, ha provveduto a inviare tecnici comunali per verificare lo stato della situazione.