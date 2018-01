A fuoco un pullman Gtt della linea di Settimo Torinese.

Pullman Gtt a fuoco

Erano da poco passate le 12 quando, al capolinea del parcheggio di Stura, un pullman della compagnia Gtt è andato a fuoco. Si tratta del mezzo della linea Settimo S1.

Nessun ferito

Fortunatamente dall’incendio del mezzo non ci sono state conseguenze negative per nessuno. L’autista, infatti, era appena sceso dal mezzo quando ha visto le fiamme. A bordo, invece, non c’era alcun passeggero.

L’intervento

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura. Sono loro che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.