Furgone in fiamme danneggia altre auto.

Furgone in fiamme

Attimi di paura intorno alle 23,30 di ieri, lunedì 15 gennaio, per un incendio scoppiato in via Carso, nel quartiere Borgo Nuovo di Settimo Torinese. Le fiamme hanno travolto un furgone di un’impresa di pulizie parcheggiato quasi all’incrocio con via Montenero. I residenti, secondo le testimonianze, si sono accorti dell’incendio per il crepitìo e per il bagliore delle fiamme scoppiate nella tarda serata.

Danneggiate altre auto

Accanto al furgone dell’impresa di pulizie si trovava parcheggiata anche una Fiat Panda che è stata gravemente danneggiata dalle fiamme, insieme anche ad un palo della cartellonistica stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Settimo e i vigili del fuoco del comando provinciale di Torino che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area.

Indagini in corso

I rilievi e gli accertamenti dei vigili del fuoco stabiliranno se si sia trattato di un rogo doloso o accidentale. E cioè se l’incendio sia stato originato dalla mano dell’uomo o da un evento accidentale come, per esempio, un corto circuito dell’impianto elettrico del primo mezzo andato in fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, comunque, sembra esserci la certezza che le fiamme siano partite dal furgone dell’impresa di pulizie.