Furto scuola Gobetti di Settimo Torinese, le attrezzature le ricomprano i privati.

Furto scuola

Nella notte tra il 14 e il 15 novembre si era verificato un furto alla scuola Gobetti di Settimo Torinese. All’istituto erano sparite tre nuove lavagne elettroniche, un videoproiettore e gli strumenti del laboratorio di musica.

L’appello

Per riacquistare le attrezzature che sono state portate via dai ladri il mese scorso, la scuola Gobetti si affiderà ai privati. Diverse imprese del territorio infatti nelle scorse settimane hanno ricevuto una lettera contenente un appello a partecipare alla colletta.

Le prime risposte

Dunque, i primi a rispondere alla chiamata sono stati la Lavazza e il Rotary Club. L’idea è nata dall’esigenza di bypassare le lungaggini burocratiche, visto che l’intervento del Ministero dell’Istruzione in questi casi si fa attendere fino a tre anni e comunque il contributo non copre interamente il danno subito. Intanto sul fronte dei genitori sono in corso i preparativi per una cena di solidarietà che permetta di raccogliere piccole donazioni dai privati.