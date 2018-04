Giovane trovato morto ieri, domenica 8 aprile, in un palazzo abbandonato di Settimo Torinese. A trovare il corpo del 18enne è stato il papà che ha poi lanciato l’allarme.

Giovane trovato morto

Tragica fine per un giovane che, nella mattinata di domenica 8 aprile, si era allontanato da casa. Il ragazzo, classe 1999 e residente a Settimo, si era recato presso l’ex sede della Polizia municipale, ormai abbandonata da anni. E’ qui che, intorno alle 13, è stato ritrovato senza vita.

La vicenda

Sono ancora ignote le cause della morte di Daniele De Marco. Il giovane era molto conosciuto nel territorio, soprattutto per le sue passioni. Youtuber per diletto e appassionato di parkour, era un frequentatore abituale della palazzina di via Col del Lys.

I soccorsi

Sul posto, una volta dato l’allarme del ritrovamento del corpo, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chivasso e il medico legale. Spetterà a loro, infatti, fare chiarezza sulla tragica vicenda.

Gli amici

Sono scossi i tanti amici di Daniele, nonché i frequentatori di quell’edificio, completamente abbandonato ma punto di ritrovo per tanti giovanissimi. In molti, infatti, non appena hanno saputo della drammatica notizia si sono recati sul posto per omaggiare in qualche modo la memoria dell’amico.