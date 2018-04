Gravissimo incendio in azienda a Fornacino fumo su tutta la città.

Gravissimo incendio

Un grave incendio è divampato pochi minuti fa all’interno dell’azienda Yatch Design di strada Fornacino, poco dopo i confini tra Settimo e Leinì. Le cause del rogo non sono ancora note, sul posto stanno intervenendo in massa Vigili del Fuoco, arrivati con più squadre e da più distaccamenti, nel tentativo di domare le fiamme.

I soccorsi

Sono numerosi i soccorritori impegnati in questi minuti nel cercare di circoscrivere le fiamme. Oltre ai tanti vigili del fuoco, sono intervenuti anche i vigili urbani di Leinì, i sanitari della Croce Bianca, della Croce Verde e i carabinieri della locale stazione.

Una densa colonna di fumo nero

È visibile da chilometri di distanza la colonna di fumo nero che sta salendo sui cieli di tutti il territorio dell’area a Nord est di Torino.