Incendio cantina accanto al centro commerciale.

Incendio cantina

Sono ancora in corso le operazioni dei Vigili del fuoco della squadra 61 di Torino Stura a San Mauro. Dopo l’intervento, a metà del pomeriggio, in via Canua 18, i pompieri del distaccamento di Torino Stura sono intervenuti in via Martiri della Libertà.

Il rogo

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo che si è verificato accanto al centro commerciale Borello, potrebbe essere stato causato da un mozzicone di sigaretta gettato in una grata. La cantina in cui hanno preso fuoco le coperture di vimini di alcune damigiane, è di natura privata.

Gli accertamenti

Spetta ai rilievi tecnici dei vigili del fuoco stabilire quale possa essere la natura del rogo che si è verificato questo pomeriggio. I vigili del fuoco di Torino Stura, squadra 61, sono intervenuti immediatamente anche perché, dopo l’intervento per l’incendio tetto, si trovavano ancora sul territorio di San Mauro. Dall’incendio di questo pomeriggio sono stati dirottati, dalla centrale operativa, su questo nuovo intervento.