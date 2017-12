Incendio cantina in centro città.

Incendio cantina

Neanche il tempo di terminare l’intervento in via Canua 18, a San Mauro, e i vigili del fuoco sono stati dirottati su un nuovo intervento. Questa volta a richiedere l’intervento dei pompieri è stato il fumo che fuoriusciva da un locale interrato di via Martiri della Libertà, tra il centro commerciale Borello e il cinema Gobetti. A notarlo sarebbero infatti stati alcuni passanti che hanno immediatamente avvertito i soccorritori.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto stanno intervenendo in questi istanti i vigili del fuoco della squadra 61 del distaccamento di Torino Stura. Sono stati loro a prendere la chiamata e ad arrivare, in pochi minuti, sul posto. Per loro infatti si tratta del secondo intervento in pochi attimi sul territorio cittadino. Erano infatti impegnati nella messa in sicurezza dello stabile di via Canua 18 dove questo pomeriggio si è verificato un incendio tetto. In questi istanti (sono le 18,30 di martedì 12 dicembre, ndr) stanno intervenendo quindi per domare quello che sembra essere un incendio nei vani cantina dello stabile.

La richiesta d’aiuto

Secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati proprio i clienti del supermercato, uscendo dai locali di via Martiri della Libertà a notare il fumo uscire da una griglia al livello stradale. La chiamata al 115 è stata immediata e i vigili del fuoco, che erano infatti già sul territorio di San Mauro, sono quindi intervenuti in pochi minuti. Avevano infatti da poco terminato le operazioni di messa in sicurezza di uno stabile che era stato interessato da un principio di incendio.

Le cause

Non sono ancora state definite. Secondo i primi rilievi tecnici, però, non è escluso che le fiamme siano state generate da una sigaretta gettata accesa. A bruciare sarebbero state delle coperture delle damigiane di vimini. Sono comunque in corso le verifiche dei vigili del fuoco per appurare le cause del rogo che si è verificato pochi istanti fa.