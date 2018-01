Incendio distrugge lavanderia industriale di Settimo Torinese.

Incendio distrugge lavanderia

Un incendio intorno all’una e quaranta di questa mattina, sabato 6 gennaio, ha distrutto la storica lavanderia industriale di Settimo Torinese. Si tratta della Pautasso. In quel immobile, al primo piano abita la famiglia di titolari dell’attività.

Le fiamme

Erano da poco passate le 2 di questa mattina quando i titolari hanno udito uno strano scoppiettio giungere dalla lavanderia. Dunque, sono scesi e una volta aperte le serrande si sono trovati di fronte ad un rogo immenso. Le fiamme, infatti, erano giunte sino al cortile dove erano parcheggiati anche i mezzi andati distrutti. Sul posto sono dunque intervenute otto squadre dei vigili del fuoco tra cui Torino Stura, Torino Corso Regina Margherita e Volpiano.

Il dramma

I titolari, Katia Pautasso e Fabrizio Barbero, infatti, non hanno parole per la tragedia che ha travolto la loro famiglia. “Abbiamo perso tutto, non abbiamo più nulla”. Queste le poche parole che sono riusciti a dire di fronte a questa situazione.