Incendio tetto attimi di paura.

Le fiamme hanno avvolto in poco tempo il tetto di un’abitazione. Tanta paura ma, fortunatamente, non ci sarebbero feriti. E’ la cronaca dell’incendio di oggi pomeriggio, giovedì 22 marzo, in strada Bontempo, a Castiglione. Un incendio che, comunque, ha investito circa 60mq.

La cronaca

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, dopo che i residenti hanno notato del fumo provenire dal tetto dell’edificio. Immediata quindi la chiamata al 112, numero unico delle emergenze. Sul posto sono sopraggiunti diverse squadre dei vigili del fuoco e i sanitari del 118.

I soccorsi

Per domare le fiamme è stato necessario un intervento massivo dei vigili del fuoco dei distaccamenti volontari di Chivasso, di Volpiano e dalla caserma di Torino Stura. Sul posto anche i vigili del fuoco della centrale di Corso Regina Margherita, intervenuta con l’autoscala e il carro fiamma con gli autoprotettori per gli uomini impegnati nello spegnimento dell’incendio. Spetterà a loro, inoltre, verificare le condizioni dello stabile e le cause. Secondo le prime ipotesi, le fiamme potrebbero essere divampate da una caldaia o da una canna fumaria. Tante persone, inoltre, si sono riversate in strada per verificare l’accaduto.