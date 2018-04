Incidente A4 la città ricorda Enrica, era di San Mauro.

Incidente A4

Sono tanti i ricordi commossi che in questi giorni tutta San Mauro sta dedicando ad Enrica Bertolotti. La donna è stata vittima del terribile incidente avvenuto nella mattinata di giovedì scorso lungo l’autostrada A4, all’altezza dell’uscita di Marcallo Masero.

Era di origine sanmaurese

Sconvolti i familiari e gli amici di sempre. Il fratello Carlo, volontario del gruppo comunale di Protezione Civile di San Mauro, fatica ancora a crederci. «Una tragedia che ci ha inevitabilmente scossi – commenta con la voce rotta dal dolore -. Avrebbero dovuto essere giorni di festa e invece è successo l’inaspettato». Tutta la Protezione Civile si è stretta nel dolore della famiglia Bertolotti.

Il funerale

Non è ancora stata decisa la data del funerale. E’ stato, infatti, aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sarà l’autopsia, quindi, a stabilire le cause della morte della donna. Su Facebook sono tanti i messaggi che gli amici ed i conoscenti stanno postando, per una tragedia che ha colpito al cuore la città di San Mauro. Enrica ha dunque lasciato dei bei ricordi in città, dove tornava di frequentemente. A suo ricordo resteranno certamente i ricordi dei momenti trascorsi assieme con felicità e spensieratezza.