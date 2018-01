Incidente autostrada sulla Torino Aosta alla vigilia dell’Epifania.

Incidente autostrada A5

Ennesimo incidente autostrada alla vigilia dell’Epifania nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 gennaio. E’ successo lungo la A5 tra i caselli di Volpiano e Scarmagno, in direzione del capoluogo piemontese. Il bilancio del tamponamento è di 5 auto coinvolte e 3 feriti tutti trasportati agli ospedali più vicini e per fortuna non in pericolo di vita.

Le auto coinvolte

Sono dunque 5 i mezzi coinvolti, tra cui una Fiat Stilo e una Punto, una Polo e una Range Rover, tamponatisi per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale. La richiesta di soccorsi è scattata intorno alle 20.30 all’altezza dello svincolo di San Giorgio Canavese. Probabilmente a causare la carambola è stato l’asfalto reso viscido dal maltempo.

Disagi alla viabilità

L’autostrada A5 in direzione Torino è rimasta chiusa per quasi tre ore. Il tempo necessario per permettere l’arrivo dei mezzi di soccorso prima, i rilievi degli agenti poi. Nel frattempo le auto sono uscite obbligatoriamente allo svincolo di San Giorgio Canavese. Per riprendere l’autostrada hanno dovuto poi raggiungere Volpiano e immettersi nuovamente sulla A5.