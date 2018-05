Incidente mortale motociclista ha perso la vita.

Incidente mortale

Sangue sulla strada nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 maggio, a Volpiano. Qui, infatti, si è verificato un drammatico schianto tra una motocicletta Ducati e una Fiat 500. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine che, insieme ai soccorsi, sono intervenute prontamente sul posto. Il sinistro è avvenuto in corso Europa, nei pressi dell’incrocio con via Pisa.

La dinamica

Ancora sconosciuta la dinamica dello schianto. Così come l’identità della vittima del drammatico incidente stradale che non è ancora stata resa nota. Sul posto per chiarire la dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri della stazione di Volpiano. Così come i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco che sono arrivati sul posto per i primi, disperati, tentativi soccorsi alle persone coinvolte nello schianto.

Un morto e un ferito

Il conducente della motocicletta rimasta coinvolta nello schianto è rimasto purtroppo ucciso nell’incidente. Il conducente dell’altro veicolo, la Fiat 500, è rimasto invece ferito. Continuano i rilievi e la raccolta di elementi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente di questo pomeriggio. Alcuni disagi sono quindi stati riscontrati anche nella circolazione sulle strade. L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, infatti, ha richiesto un notevole rallentamento della viabilità.

