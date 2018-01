Incidente mortale sulla 590 ieri, sabato 6 gennaio, poco dopo mezzogiorno.

Erano da poco passate le 12 quando l’automobilista che si trovava alla guida di una Fiat Punto verde, infatti, ha perso il controllo del veicolo. L’auto dunque ha sbandato finendo prima contro il muro di un’abitazione e poi nella scarpata della roggia. L’incidente è avvenuto in quel di Castagneto Po. Le telecamere di un’abitazione poco distante, dunque, ha ripreso tutto l’incidente.

Terribile incidente un morto e un ferito gravissimo LE FOTO

L’automobilista morto sul colpo

Alla guida della vettura si trovava Daniele Giancola. Domiciliato a San Sebastiano da Po, si trovava in Collina perché stava svolgendo il servizio civile per il “Comitato Beni Confiscati di Libera Piemonte”. Daniele era un giovane molto legato al volontariato. Infatti era tra coloro che lavoravano anche nella comunità di accoglienza per Richiedenti Asilo ad Aramengo, Casa Asilo e faceva parte del Gec Suchende.

La ragazza è gravissima

Sono gravi, invece, le condizioni del passeggero che dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stata trasportata in elisoccorso al Cto di Torino. Qui i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. La ragazza è Fabiola Petronillo ma tutti la chiamano Faba. Fabiola è residente a Gassino Torinese, una comunità che sta pregando che le sue condizioni migliorino. Preghiere alle quali si aggiunge anche la comunità Acmos con la quale collaborava anche lei. Lei, come Daniele, era molto legata al mondo del volontariato. Fabiola era la responsabile del progetto Salvagente ed è membro dell’Ufficio Stampa e del Gec lo Squartatore.

Incidente mortale sulla 590 I VIDEO