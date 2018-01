Rompono finestrini delle automobili per rubare le chiavi delle abitazioni.

Rompono finestrini

L’allarme arriva dai social. Infatti sono numerose le segnalazioni di coloro che avvisano che sono stati ridotti in frantumi i finestrini delle auto. Poi, hanno rubato le chiavi che hanno trovato al loro interno. Si tratta infatti di chiavi di abitazioni private.

Il furto

In questo caso quindi i ladri dopo essersi impossessati delle chiavi si possono introdurre nelle abitazioni senza forzare le serrature. I casi si sono verificati sia a Gassino che a Castiglione nei giorni scorsi.

L’allarme

L’allarme è infatti quello di non lasciare le chiavi all’interno delle auto per evitare che i ladri se ne impossessino delle chiavi. In caso in cui ci si trovasse in questa situazione è importante avvisare le forze dell’ordine.