Ladri scaraventano giù dalle scale anziana. Questo è l’ennesimo episodio che si è registrato nei giorni scorsi a San Raffaele Cimena, comune della collina.

La Piana nel mirino dei ladri. Nelle ultime settimane l’area è stata bersagliata dai malviventi che hanno messo a segno alcuni colpi, talvolta anche violenti. A farne le spese, una donna di 78 anni che nel tentativo di chiamare i soccorsi, è stata spintonata giù dalle scale. E’ stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino con diverse contusioni al viso e alle braccia.

Furto in villa aggrediti due anziani

I fatti

Giovedì sera, 12 aprile, i malviventi hanno fatto incursione in una villetta in via Chivasso. Hanno spaccato l’inferriata di una delle finestre utilizzando un martinetto e si sono introdotti in casa. «Hanno rovistato ovunque – racconta Maurizio, il figlio dell’anziana -. I miei genitori se ne sono poi accorti e li hanno messi in fuga. Se ne sono andati a mani vuote». E’ stato forse per questo motivo che i malviventi, appena tre giorni dopo, hanno ritentato il colpo. Stavolta l’obiettivo era il piano superiore. «Domenica sera, erano da poco passate le 23, quando dei rumori hanno insospettito mia madre – prosegue Maurizio -. I ladri sono saliti dalla grondaia e sono entrati dal balcone, spaccando la tapparella e il vetro della portafinestra». La donna, accorgendosi della strana presenza, si è messa a gridare chiedendo aiuto. Uno dei ladri, per azzittirla, le ha messo una mano davanti alla bocca, rimediando un morso. L’uomo l’ha così spinta giù dalle scale.

Un altro colpo

Poco distante, sempre nella serata di giovedì 12 aprile, un altro furto in via Ariana. La casa era vuota. Hanno rovistato in cerca di denaro e preziosi, ma non trovando nulla si sono dovuti accontentare di cibo. «Ci siamo accorti di quanto fosse accaduto l’indomani mattina rientrando a casa – racconta Giulia -. Abbiamo trovato cassetti aperti, disordine e, cosa curiosa, la tavola imbandita». Infatti, i malviventi hanno aperto il frigo e mangiato formaggio, frutta e del salame. «Per non andare via a mani vuote – prosegue la ragazza – hanno messo in uno zaino un pollo surgelato e se lo sono portato via». Uscendo hanno poi provato a rubare la macchina della coppia.