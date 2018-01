Lavori pubblici in centro, sono in corso gli interventi per sistemare la strada dopo la voragine in piazza San Pietro in Vincoli.

E’ in corso di ripristino il passaggio pedonale verso piazza San Pietro in Vincoli, a Settimo, dove si era aperta una voragine in centro. Due settimane fa, in città, nel giro di due giorni si erano aperte, forse a causa delle basse temperature, due voragini. Una proprio lungo il passaggio pedonale che porta in piazza San Pietro in Vincoli e l’altra in via Itala.

I due grossi buchi erano immediatamente stati transennati, per questioni di sicurezza, e, nel giro di breve tempo, coperti. Oggi, i nel passaggio che porta al centro città, i tecnici sono impegnati per la risistemazione dei tasselli rossi, che caratterizzano tutta la piazza.

Per fortuna, nel momento in cui le due voragini si sono aperte nelle diverse zone della città, non passava alcun pedone. Quindi, nessun cittadino ha riportato conseguenze. Certo è che l’apertura ravvicinata dei due grossi buchi ha creato una grande curiosità e molte perplessità tra i cittadini.