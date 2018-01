Litiga fidanzato e si getta in mare, ecco chi è.

Litiga fidanzato

Una ragazza litiga con il fidanzato e si getta in mare. Sono ancora in corso le ricerche di Alessia Puppo, 30 anni, di Strevi, nell’alessandrino, sparita in mare dopo una discussione con il fidanzato, di Torino. Su Facebook le foto scattate poche ore prima del dramma, seguite dagli auguri degli amici.

La tragedia è avvenuta a Capodanno ad Albenga, in Liguria, nei pressi della discoteca Essauira. Dalla scorsa notte, quindi, sono in corso le ricerche di una donna di 30 anni, residente in provincia di Alessandria, che si sarebbe gettata in mare dopo una discussione.

La segnalazione degli amici

Secondo quanto raccontato dagli amici della donna, la trentenne si sarebbe allontanata dopo un litigio per poi gettarsi in mare. I sommozzatori hanno perlustrato il braccio di mare tra la costa e l’isola della Gallinara, ma al momento non vi sono novità.

Le ricerche

Le ricerche sono riprese all’alba da parte di Capitaneria di porto, carabinieri e vigili del fuoco, anche con l’appoggio di un elicottero.